Increíble accidente en ruta 2: chocaron dos camiones y a uno se le cayeron los autos 0km que transportaba

Dos camiones protagonizaron un accidente de tránsito en la ruta 2 que, por fortuna, no tuvo heridos, aunque si dejó varias cuestiones llamativas. En principio, el horario: chocaron alrededor de las 17 horas del martes, un par de horas después del festejo por la victoria de la Selección Argentina.

Pero lo impresionante fue cómo quedó uno de los camiones. El portacontenedor del vehículo de mayor porte llevaba autos cero kilómetros y terminaron volcados sobre la autovía. Un conductor que iba en sentido contrario por la ruta grabó un video mostrando el resultado del siniestro.

Precisamente ocurrió en el kilómetro 370 de la Autovía 2, a la altura de Vivoratá. El otro rodado involucrado fue un camión que traía su carga vacía. Ninguno de los conductores profesionales resultó herido.

Personal de Aubasa, bomberos y la policía. Minutos después, como habían terminado los vehículos fuera de la calzada, reestablecieron la normal circulación de la ruta.