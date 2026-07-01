Aubasa dio detalles sobre la construcción de cuatro nuevas áreas de servicios en las rutas 2 y 11: ¿dónde se ubicarán?

Las nuevas áreas de servicios podrán incluir estaciones de servicio, locales comerciales y prestaciones para los automovilistas.

La empresa Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) puso en marcha una licitación pública para la construcción y explotación comercial de cuatro nuevas áreas de servicios sobre las rutas provinciales 2 y 11, dos de los principales corredores viales que conectan el Área Metropolitana con la Costa Atlántica.

La apertura de sobres de la Licitación Pública N° 9/2026 fue fijada para el próximo 5 de agosto y contempla la concesión de uso de cuatro predios, que serán licitados de manera independiente. El plazo de explotación se extenderá hasta el 30 de junio de 2043, fecha en la que finaliza la concesión de ambas rutas en manos de Aubasa.

Los nuevos espacios estarán emplazados en sectores de alto tránsito de la Ruta 2, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Según el pliego, las empresas adjudicatarias deberán hacerse cargo de la construcción, operación y explotación comercial de cada área de servicios, incluyendo la provisión de recursos humanos, materiales, equipamiento y la obtención de todos los permisos necesarios para su funcionamiento. A cambio, abonarán un canon a la concesionaria vial.

Los oferentes también deberán presentar un programa de desarrollo y explotación del inmueble, con propuestas que contemplen estaciones de servicio, tiendas comerciales, servicios destinados al automotor -como gomería, lubricentro o mecánica- y otras prestaciones orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios.

La Ruta Provincial 11 sumará dos nuevas áreas de servicios en cercanías de Costa Esmeralda y Mar de las Pampas.

Los cuatro puntos elegidos

Los nuevos espacios estarán ubicados en sectores estratégicos de las rutas 2 y 11, todos en sentido hacia Buenos Aires.

En la Ruta 2, el primer predio estará ubicado en el kilómetro 170, entre Lezama y Castelli. Tendrá una superficie de 3.515 metros cuadrados y se emplazará sobre un sector por el que circulan aproximadamente 7,3 millones de vehículos al año.

El segundo se desarrollará en el kilómetro 340, a la altura de Coronel Vidal. También contará con 3.515 metros cuadrados y se encuentra en un tramo con un tránsito anual cercano a 3 millones de vehículos.

Dos de las cuatro áreas de servicios previstas por Aubasa estarán ubicadas sobre la Ruta Provincial 2.

En tanto, sobre la Ruta 11 se proyectan otras dos áreas de servicios. Una estará en el kilómetro 375, en cercanías de Costa Esmeralda, sobre un predio de 4.506 metros cuadrados por el que pasan alrededor de 600.000 vehículos por año.

La cuarta se construirá en el kilómetro 420, a la altura de Mar de las Pampas, también con una superficie de 4.506 metros cuadrados. Ese sector registra un tránsito anual estimado en 1,4 millones de vehículos.

Con esta iniciativa, Aubasa busca ampliar la infraestructura de servicios para quienes utilizan las rutas hacia y desde la Costa Atlántica, incorporando nuevos espacios de abastecimiento, descanso y atención para los automovilistas en puntos considerados estratégicos por el volumen de circulación que registran.