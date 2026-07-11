¿Repite o sorprende? Los probables once de Argentina para enfrentar a Suiza

Los once que jugaron contra Egipto tienen muchas chances de repetir desde el inicio frente a Suiza.

Tras el entrenamiento argentino en Kansas City, en la noche argentina del viernes, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que no quiso confirmar el equipo pero dio a entender que no será muy diferente al que salió de entrada contra Egipto "porque más allá el resultado, hubo cosas que me gustaron".

Además, el santafesino remarcó que "es muy parecido al que jugó el otro día. No sería raro que repita y tampoco que haga algún cambio", como para dejar alguna duda sembrada. De todas maneras, no parece haber lugar para muchas variantes. La duda, como casi todo el torneo, puede radicar en el lateral derecho, con Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, y en el acompañanante de Messi, donde se disputan el puesto Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Los primero mencionados, corren con ventaja.

De ser así, los once serían: Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Álvarez.



