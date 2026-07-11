"Le hundieron el cráneo de un botellazo": detienen a tres personas de la patota que golpeó brutalmente al adolescente

Santiago Herrero tiene 15 años y está internado en estado crítico en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba después de resultar gravemente herido durante una golpiza brutal en el centro de Villa Carlos Paz.

Inmediatamente después del ataque de la patota, Santiago fue trasladado de urgencia al Hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente por la gravedad de las lesiones. Su evolución continúa siendo seguida de cerca por el equipo médico.

La investigación del caso permitió detener a tres personas presuntamente vinculadas con el hecho. Según el medio local Carlos Paz Vivo!, se trata de un joven mayor de edad y de dos menores. Las autoridades no difundieron sus identidades ni brindaron mayores precisiones sobre la situación procesal de cada uno hasta el momento.

El ataque ocurrió el pasado jueves. Según el testimonio de los testigos, Santiago caminaba junto a un amigo y fue sorprendido por un grupo de personas que lo agredió por detrás. Las circunstancias exactas de los hechos forman parte de la investigación judicial.

La madre del adolescente contó que a su hijo "le hundieron el cráneo de un botellazo" y que inmediatamente perdió el conocimiento. Explicó que los médicos le detectaron una lesión cerebral asociada a la formación de coágulos. "Extrajeron el más grande y descomprimieron el cerebro para volver a colocar el hueso en su posición", relató la mujer.

Mientras continúa internado en cuidados intensivos, la Justicia avanza para determinar cómo ocurrió el ataque y cuál fue la participación de cada uno de los detenidos.