Violencia y conmoción: una patota atacó a un adolescente de 15 años y le hundió el cráneo

Uno de los sospechosos le habría arrojado un botellazo en la cabeza.

Una patota atacó a un adolescente de 15 años en Villa Carlos Paz y le hundió el cráneo durante una violenta golpiza que ocurrió en pleno centro de la ciudad. El joven, identificado como Santiago Herrero, fue operado de urgencia por un grave traumatismo de cráneo y permanece internado en estado reservado mientras avanza la investigación para identificar a los responsables.

El ataque ocurrió el jueves por la noche en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral, cuando Santiago caminaba junto a un amigo. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, un grupo de adolescentes lo sorprendió por la espalda y comenzó a golpearlo de manera brutal, dejándolo inconsciente sobre la calle.

La víctima permanece en estado reservado.

Cómo se produjo el brutal ataque de la patota

Las primeras versiones indican que la agresión se habría originado por un conflicto previo entre la víctima y otros cuatro adolescentes de entre 15 y 16 años. Uno de los sospechosos le habría arrojado un botellazo en la cabeza, lo que provocó su caída, y luego el resto del grupo continuó golpeándolo mientras también atacaban al amigo que lo acompañaba.

Tras la agresión, vecinos y el amigo de Santiago lo asistieron hasta la llegada de una ambulancia. Inicialmente fue trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, pero debido a la gravedad de las lesiones debió ser derivado al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, donde fue intervenido quirúrgicamente durante la madrugada.

Los vecinos asistieron al adolescente hasta la llegada de una ambulancia.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, que trabaja para determinar cómo se produjo el ataque e identificar a todos los involucrados. Mientras tanto, la familia del adolescente aguarda la evolución de su estado de salud y los médicos advirtieron que deberán transcurrir al menos 48 horas para contar con un panorama más preciso sobre su recuperación.