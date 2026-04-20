Una golpiza y un joven en estado crítico: la historia detrás del allanamiento en la casa tomada del centro

Buscaban dar con las prendas que utilizó durante un brutal ataque a un joven de 20 años, quien se encuentra en estado crítico.

El allanamiento en la histórica casona abandonada del centro de Mar del Plata fue llevado adelante en el marco de una causa por "tentativa de homicidio", a pesar de que el imputado de 30 años ya había sido detenido el jueves pasado en una investigación paralela por otro delito.

El operativo fue ordenado por la fiscal Constanza Mandagarán, responsable de la UFI N° 4, con el objetivo de hallar las prendas utilizadas por un hombre que el 23 de marzo pasado dejó inconsiciente a un individuo de 20 años en una pelea en La Rambla.

Ese altercado se habría originado por una discusión entre consumidores de estupefacientes y finalizó con el joven en grave estado, luego de recibir diferentes patadas en la cabeza. De inmediato fue trasladado al Hospital Interzonal de Agudos (Higa), donde aún permanece y no se encuentra apto para prestar declaración.

En el allanamiento secuestraron dos gorras y un correaje policiales y un portaesposas.

El agresor logró ser identificado mediante el análisis de material fílmico y testimonios, y determinaron que se encontraba en situación de calle y que pasaba las noches en la casa tomada ubicada en Sarmiento y Falucho. Por esa razón, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), personal municipal y Defensa Civil allanaron el inmueble usurpado, que ha recibido decenas de denuncias por parte de vecinos.

A pesar de que el atacante fue capturado la semana pasada en otra causa a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, Mandagarán ordenó el operativo realizado en la mañana de este lunes para hallar la indumentaria usada en la brutal golpiza, la cual fue secuestrada, al igual que otros elementos con insignias policiales. Por separado, se iniciaron actuaciones bajo la carátula de "averiguación de ilícito".

Unas vez finalizadas las tareas en el lugar, la propiedad fue restituida a autoridades municipales, procediéndose a su limpieza y tapiado debido a que se trata de un edificio histórico de la ciudad, al haber sido la residencia de verano del reconocido ingeniero y arquitecto Alula Baldassarini.