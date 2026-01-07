Amenazó con una réplica a una familia de turistas porque "hacían ruido"

La velada que una familia de turistas tenía en el departamento que habían alquilado en la zona de Tribunales se vio interrumpida cuando un vecino ingresó al lugar y los amenazó para que dejarán de hacer ruido.

El hecho ocurrió el domingo en un edificio ubicado en Gascón casi Tucumán según el relato que denunciante hizo en la comisaría segunda.

A partir de los datos recabados, el fiscal Paulo Cubas pidió una orden de allanamiento que fue otorgada por el Juez de Garantías Daniel De Marco.

La medida se hizo efectiva este miércoles cuando personal del Gabinete Técnico Operativo de la dependencia irrumpió en el departamento del vecino y secuestró la réplica empleada.

El fiscal dispuso la notificación de causa por el delito de amenazas agravadas aunque no tomó ninguna medida restrictiva de la libertad.