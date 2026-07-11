Pausa en la búsqueda en Acantilados: qué se sabe hasta ahora sobre el joven desaparecido en Mar del Plata

Gerónimo tiene 22 años y está desaparecido desde la madrugada del viernes.

Gerónimo González desapareció de su casa en el barrio Florencio Sánchez entre las 4 de la madrugada y la mañana de este viernes. Su familia realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría 5° y comenzó una búsqueda imparable para encontrarlo.

El día que se fue, el joven de 22 años dejó una carta a modo de despedida, su celular, su tarjeta de colectivo y cerró todas sus redes sociales. Se llevó una mochila con ropa y un reloj, que durante la noche del viernes fue encontrada por su papá en Los Acantilados.

Según contaron familiares a 0223, Gerónimo estaba atravesando una depresión y debía volver a tomar antidepresivos, causa por la que se habría ido.

Está desaparecido desde la madrugada del viernes.

En la zona donde encontraron la mochila se desplegó un rastrillaje durante dos horas, en el que participó una dotación de rescatistas, efectivos policiales y un especialista con un dron. Sin embargo, no lograron encontrar resultados sobre el paradero del joven.

A pesar de todo, su madre no pierde las esperanzas y pide que la búsqueda continúe. "Capaz se arrepintió y está desorientado. Por favor sígan buscándolo", expresó con gran angustia.







Ante la ausencia de nuevos indicios sobre el paradero de Gerónimo, la policía volverá a realizar el operativo mañana en la misma zona, salvo que surja nueva información en el transcurso del día.

Quién es Gerónimo González

Gerónimo tiene 22 años, luce el pelo corto y castaño, y la última vez que lo vieron tenía puesto un pantalón de jean azul oscuro y un buzo negro.

Su mamá contó que el joven estudió dos años la Licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNMdP, pero debido al cuadro de depresión que atravesaba debió abandonar. "Dejó de estudiar y su circulo se volvió más chiquito, pero trabajaba con su papá en la construcción de acá en el barrio".







Pese a su padecimiento, en el último tiempo presentó mejoras e incluso dejó la medicación por orden médica. Tenía pensado retomar sus estudios.

"Capaz se arrepintió y está desorientado", expresó su mamá en diálogo con 0223.

dos semanas antes de su desaparición, Gerónimo sufrió una crisis

Sin embargo,. La familia volvió a consultar a sus médicos y le recetaron nuevamente antidepresivos y terapia. La reacción del joven no fue buena y desencadenó en la actual búsqueda.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse a través de los teléfonos: 2235234451, de la madre de Gerónimo, o al 2235896169, del hermano.

Si estás atravesando una situación de crisis emocional o conocés a alguien que la esté viviendo, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida llamando al 135, disponible las 24 horas.