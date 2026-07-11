Conmoción mundial: hallaron sin vida a un futbolista que jugó el Mundial 2026

Conmovedor minuto de silencio antes de Noruega - Inglaterra, en la semifinal del Mundial.

El mundo del fútbol se encuentra de luto, luego de que se confirmara la muerte del futbolista Jayden Adams, quien venía de disputar el Mundial 2026 con Sudáfrica. Adams fue encontrado sin vida en un hotel en Ciudad del Cabo, aunque las autoridades todavía no dieron detalles sobre la causa de su fallecimiento.

Adams, de 25 años, venía de cumplir el sueño de jugar un Mundial con Sudáfrica y logró sumar minutos en los partidos de la fase de grupos ante México, República Checa y Corea del Sur.

El sudafricano tenía en agenda sumarse en los próximos días a la pretemporada de su equipo, el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, que se lleva a cabo en Austria. Venía de recibir hace solo dos semanas la dura noticia del fallecimiento de su abuela Marianne.

El comunicado de la Unión de Futbolistas Sudafricanos

La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado.

El dolor de Infantino

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, se expresó por la muerte de Adams y reconoció que "se extrañará mucho a la estrella de los Bafana bafana y del Mamelodi Sundowns":

Además, expresó que "mis pensamientos y condolencias, así como los de todos en la FIFA y en la comunidad futbolística mundial, acompañan a su familia, amigos y compañeros de equipo".



