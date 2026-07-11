Minuto a minuto: Argentina a semifinal del Mundial
Con un hombre más, Argentina se lo llevó por delante en el tramo final pero le costó profundizar. La más clara fue una tijera de Lisandro Martínez que sacó el arquero y habrá media hora más.
Por Redacción 0223
PARA 0223
MINUTO A MINUTO
Comenzó mejor Suiza manejando la pelota pero sin llegar con peligro.
Recién a los 8' pudo salir Argentina y acercarse al área rival.
10' Segundo córner seguido y misma búsqueda: la cabeza de Alexis Mac Allister que anticipó en el primer palo e hizo explotar Kansas City.
No pasó mucho más en la primera parte. Una buena intervención de "Dibu" Martínez y Suiza manejando la pelota pero con poca profundidad. Argentina no la puede agarrar y cometió muchas faltas en campo propio.
Argentina se la sacaba de encima y volvía muy rápido. Dibu empezaba a ser figura y llegó el empate con una buena jugada colectiva.
Argentina estaba nervioso y Paredes fue con todo. Parecía que había hecho un foul fuerte pero no lo tocó. El VAR se metió y Suiza se quedó con 10.
Mucho toque corto pero le costó profundizar a Argentina. Igual casi lo gana con una tijera de Lisandro Martínez.
Todos tocaban y nadie probaba. Julián probó y la colgó del ángulo. Su vuelta al gol soñada en el mundial.
Se abrió el arco para los "9". Llegó el de Lautaro y Argentina aseguró el pasaje a la semifinal.
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