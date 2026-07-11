Minuto a minuto: Argentina a semifinal del Mundial

Argentina golpeó justo pero no fue suficiente para adueñarse del partido.

MINUTO A MINUTO

Comenzó mejor Suiza manejando la pelota pero sin llegar con peligro.

Recién a los 8' pudo salir Argentina y acercarse al área rival.

10' Segundo córner seguido y misma búsqueda: la cabeza de Alexis Mac Allister que anticipó en el primer palo e hizo explotar Kansas City.

No pasó mucho más en la primera parte. Una buena intervención de "Dibu" Martínez y Suiza manejando la pelota pero con poca profundidad. Argentina no la puede agarrar y cometió muchas faltas en campo propio.

Argentina se la sacaba de encima y volvía muy rápido. Dibu empezaba a ser figura y llegó el empate con una buena jugada colectiva.

Argentina estaba nervioso y Paredes fue con todo. Parecía que había hecho un foul fuerte pero no lo tocó. El VAR se metió y Suiza se quedó con 10.

Mucho toque corto pero le costó profundizar a Argentina. Igual casi lo gana con una tijera de Lisandro Martínez.

Todos tocaban y nadie probaba. Julián probó y la colgó del ángulo. Su vuelta al gol soñada en el mundial.

Se abrió el arco para los "9". Llegó el de Lautaro y Argentina aseguró el pasaje a la semifinal.