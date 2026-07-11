A sacar el paraguas: qué anuncia el pronóstico del tiempo para este sábado
Con el partido de la Selección, Mar del Plata espera una jornada con lluvias durante todo el día.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Este sábado, para quien quiera salir a alentar a la Selección Argentina en Mar del Plata, no hay que olvidar el paraguas, ya que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica precipitaciones durante todo el día.
La mañana empezó con 9 grados y una llovizna débil que acompañó desde la madrugada, mientras que la humedad fue del 99% y hubo vientos leves del sector sudeste.
El organismo anunció una jornada protagonizada por la lluvia, que variará entre lluvias fuertes y aisladas, con una probabilidad de precipitación de hasta 100%. La temperatura oscilará entre una mínima de 7 grados y una máxima de 11.
Para la noche, cuando se disputarán los cuartos de final entre Argentina y Suiza, la temperatura estará en torno a los 9 grados y las probabilidades de precipitación serán de hasta un 70%.
Para el domingo, las lluvias cesarán, pero la temperatura caerá en descenso, con una mínima de 5 grados y una máxima de 10. Pese a eso, no se anuncian precipitaciones.
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