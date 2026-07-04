Mar del Plata arrancó el fin de semana con temperaturas bajo cero

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un sábado estable, sin lluvias ni ráfagas intensas de viento, pese al intenso frío.

Este sábado, Mar del Plata comenzó el fin de semana con neblina y una temperatura de -3°. El primer fin de semana de julio estará marcado por el frío y las bajas temperaturas.

La neblina y las temperaturas bajo cero marcaron el comienzo del primer fin de semana de julio en Mar del Plata.

Después de las postales nevadas que dejaron las bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con una mínima de -3° y una máxima que alcanzará los 10°.

Durante el transcurso del día, el cielo pasará de estar cubierto por neblina a mantenerse parcialmente nublado durante la tarde. Hacia la noche se espera un aumento de la nubosidad. Pese al frío bajo cero, el pronóstico no anticipa una jornada inestable: no se prevén lluvias ni fuertes ráfagas de viento.

Para el domingo se espera un leve ascenso de la temperatura, aunque el pronóstico prevé lluvias aisladas durante la tarde y la noche.

El domingo presentará un leve ascenso de la temperatura, con una máxima de 12° y una mínima de 7°. Sin embargo, se esperan lluvias aisladas durante la tarde y la noche.

Ante la persistencia de las bajas temperaturas durante todo el fin de semana, se recomienda vestirse con varias capas de ropa, evitar la exposición prolongada al aire libre durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, y prestar especial atención a los adultos mayores y a las personas que viven solas.