Sin lluvias para este jueves: cómo estará el clima durante el fin de semana XL
El Servicio Nacional Meteorológico (SMN) apunto a mejores temperaturas para el Día de la Independencia, pero habrá lluvias durante el fin de semana largo.
Por Redacción 0223
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Llega el fin de semana largo después de una semana con temperaturas bajo cero. El frío y la lluvia darán una tregua este Día de la Independencia, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que las condiciones cambiarán hacia el cierre de la semana y volverán las precipitaciones.
La mañana de este jueves comenzó con cielo nublado, una temperatura de 8° y sin precipitaciones. Durante las primeras horas del Día de la Independencia, con poco movimiento en las calles, el viento sopló desde el sector sudoeste a 22 km/h.
Para la jornada de este jueves se espera una temperatura que oscilará entre los 5° de mínima y los 12° de máxima, lo que representa un alivio tras varios días con registros bajo cero. El cielo se mantendrá mayormente nublado y no se prevén lluvias ni fuertes ráfagas de viento.
El viernes, sin embargo, el pronóstico dará un giro. Con una mínima de 4°, se esperan lluvias aisladas durante la tarde, condiciones que se extenderán a lo largo del sábado. Además, se pronostican ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.
El domingo aparece como el mejor día del fin de semana largo. Se espera una mejora en las condiciones del tiempo, con algunos momentos de sol y una temperatura máxima de 11°.
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