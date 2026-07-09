Sin lluvias para este jueves: cómo estará el clima durante el fin de semana XL

La temperatura bajo 0 da un respiro y la máxima para este jueves será de 12°

Llega el fin de semana largo después de una semana con temperaturas bajo cero. El frío y la lluvia darán una tregua este Día de la Independencia, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que las condiciones cambiarán hacia el cierre de la semana y volverán las precipitaciones.





El sábado será el día con más probabilidad de lluvia del fin de semana largo.

La mañana de este jueves comenzó con cielo nublado, una temperatura de 8° y sin precipitaciones. Durante las primeras horas del Día de la Independencia, con poco movimiento en las calles, el viento sopló desde el sector sudoeste a 22 km/h.

Para la jornada de este jueves se espera una temperatura que oscilará entre los 5° de mínima y los 12° de máxima, lo que representa un alivio tras varios días con registros bajo cero. El cielo se mantendrá mayormente nublado y no se prevén lluvias ni fuertes ráfagas de viento.



El domingo las condiciones vuelven a repuntar y se espera algún rayo de sol.

El viernes, sin embargo, el pronóstico dará un giro. Con una mínima de 4°, se esperan lluvias aisladas durante la tarde, condiciones que se extenderán a lo largo del sábado. Además, se pronostican ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

El domingo aparece como el mejor día del fin de semana largo. Se espera una mejora en las condiciones del tiempo, con algunos momentos de sol y una temperatura máxima de 11°.