Leve repunte de la temperatura y el miércoles no será tan de miércoles en Mar del Plata

Sin embargo, el jueves volverá a caer la temperatura, aunque no llegará a ser bajo cero.

Después de una jornada en la que el clima pasó a segundo plano y la ciudad fue una fiesta, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció temperaturas más amenas para este miércoles en Mar del Plata.

En primer lugar, se evidenciará en el termómetro durante la noche del martes, ya que el organismo prevé 10°, a pesar de que el cielo se mantendrá mayormente nublado y habrá ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) provenientes del noroeste.

Pronostican sol por la mañana y cielo nublado a tarde en Mar del Plata.

En tanto al miércoles, el organismo pronosticó una máxima de 13° y una mínima de 4°, debido a que la temperatura irá en descensó hasta las primeras horas de la mañana.

Más allá de que el viento soplará con fuerza, se detendrá después del mediodía y para la tarde se espera que corra a una velocidad de entre 13 y 22 km/h desde la misma dirección. En la noche prácticamente no se sentirá y vendrá del sudoeste.

Y en cuanto al cielo, el sol saldrá por la mañana y después se proyecta una tarde y noche nubosas, pero sin condiciones amenazantes.

De cara al jueves, el SMN adelantó una descenso en la temperatura y una jornada gris.