Tras encontrar la mochila del chico extraviado, realizan un operativo especial en Acantilados

El operativo comenzó en la zona donde el papá había encontrado su mochila

Esta mañana comenzó el operativo de búsqueda del joven de 22 años que desapareció de su casa en el barrio Florencio Sánchez, el viernes por la madrugada. La investigación tomo un giro rotundo luego de que su padre encontrara su mochila en la zona de Acantilados .





Gerónimo González

dejara una nota de despedida

joven se encuentra atravesando una depresión

los había dejado por orden médica.

buzo negro y un jean azul oscuro,

dejo su celular y su tarjeta SUBE.

cerrado todas sus redes sociales.

viernes por la noche

su padre encontró su mochila a metros de un barranco en la zona de Acantilados

la familia se comunico con la policía.

es intensamente buscado por sus familiares y amigos desde el viernes por la mañana, luego de quea su familia y se fuera durante la madrugada. La creciente preocupación de sus allegados se debe a que elque lo obligaba a volver a tomar antidepresivos, los cualesEl joven había salido con unpero antes de irseAdemás, según aseguraron familiares del joven a 0223 antes de irse habríaEl, luego de recorrer toda la ciudad,. En ella solo había ropa y un reloj. Ante el hecho

Esta mañana, alrededor de las 9:30 comenzó el operativo de búsqueda por parte de los rescatistas y efectivos policiales. Donde el primer accionar será rastrillar la zona con un dron.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al 2235234451 (madre) o al 2235896169 (hermano). La denuncia fue radicada en la Comisaría Quinta.

Si estás atravesando una situación de crisis emocional o conocés a alguien que la esté viviendo, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida llamando al 135, disponible las 24 horas.