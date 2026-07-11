Tras encontrar la mochila del chico extraviado, realizan un operativo especial en Acantilados
Gerónimo González desapareció el viernes a la madruga de su casa en el barrio Florencio Sánchez. Por la noche encontraron su mochila en la zona de Acantilados. El joven se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y crece la preocupación de la familia.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Esta mañana comenzó el operativo de búsqueda del joven de 22 años que desapareció de su casa en el barrio Florencio Sánchez, el viernes por la madrugada. La investigación tomo un giro rotundo luego de que su padre encontrara su mochila en la zona de Acantilados .
Gerónimo González es intensamente buscado por sus familiares y amigos desde el viernes por la mañana, luego de que dejara una nota de despedida a su familia y se fuera durante la madrugada. La creciente preocupación de sus allegados se debe a que el joven se encuentra atravesando una depresión que lo obligaba a volver a tomar antidepresivos, los cuales los había dejado por orden médica.
El joven había salido con un buzo negro y un jean azul oscuro, pero antes de irse dejo su celular y su tarjeta SUBE. Además, según aseguraron familiares del joven a 0223 antes de irse habría cerrado todas sus redes sociales.
El viernes por la noche, luego de recorrer toda la ciudad, su padre encontró su mochila a metros de un barranco en la zona de Acantilados. En ella solo había ropa y un reloj. Ante el hecho la familia se comunico con la policía.
Esta mañana, alrededor de las 9:30 comenzó el operativo de búsqueda por parte de los rescatistas y efectivos policiales. Donde el primer accionar será rastrillar la zona con un dron.
Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al 2235234451 (madre) o al 2235896169 (hermano). La denuncia fue radicada en la Comisaría Quinta.
Si estás atravesando una situación de crisis emocional o conocés a alguien que la esté viviendo, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida llamando al 135, disponible las 24 horas.
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