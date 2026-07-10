Hallaron la mochila de Gerónimo, el joven de 22 años buscado desde la madrugada, en la zona de los acantilados

La búsqueda de Gerónimo González, el joven de 22 años que desapareció durante la madrugada del viernes desde su casa en el barrio Florencio Sánchez, tomó un rumbo preocupante este viernes a última hora: su mochila con algunas pertenencias fue hallada en la zona de los acantilados, al sur de Mar del Plata.

El dato aportó una nueva dirección a los operativos de búsqueda que la familia, amigos y efectivos policiales vienen llevando adelante desde que se tomó conocimiento de su desaparición.

“Encontrar su mochila es un panorama horrible”, reconoció Analía al noticiero de Canal 8. "No sabemos mucho, con la nota que nos dejó y al encontrar la mochila… la verdad el panorama es horrible", insistió.

Gerónimo se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y solicitan colaboración para dar con su paradero.

Gerónimo se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico y atravesaba un cuadro de depresión. La noche anterior a su desaparición, su familia debió trasladarlo al hospital tras un episodio delicado, donde los médicos le indicaron retomar la medicación que había dejado por decisión propia.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al 2235234451 (madre) o al 2235896169 (hermano). La denuncia fue radicada en la Comisaría Quinta.

Si estás atravesando una situación de crisis emocional o conocés a alguien que la esté viviendo, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida llamando al 135, disponible las 24 horas.