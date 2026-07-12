Cómo está el historial de Argentina ante Inglaterra en los mundiales

Diego Maradona y la mejor actuación individual de un futbolista en una Copa del Mundo, contra Inglaterra, hace 40 años.

La Selección Argentina le ganó este sábado a Suiza y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, donde se enfrentará con Inglaterra por un lugar en la gran final. Este será el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones en el torneo más importante del mundo y el primero en 24 años.

El primer antecedente data de la edición de Chile 1962, donde la Selección argentina cayó 3-1 ante los ingleses en la fase de grupos. Cuatro años después, ambas selecciones se volvieron a enfrentar. En aquella ocasión, la "Albiceleste" se enfrentó con Inglaterra, que era el país organizador, en los cuartos de final y cayó 1-0 en un muy polémico encuentro. Esto se debe al episodio que protagonizó el recientemente fallecido Antonio Rattín, quien fue expulsado en el primer tiempo y se terminó sentando en la alfombra roja de la Reina Isabel II y estrujando una bandera del Reino Unido.

La Selección Argentina se pudo tomar revancha recién 20 años después, en los cuartos de final de México 1986, y se pudo imponer por 2-1 gracias al doblete de Diego Armando Maradona, quien brilló con los goles recordados como la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

El siguiente cruce entre ambos combinados se dio en los octavos de final de Francia 1998. El encuentro fue extremadamente disputado y se definió tras el 2-2 en los 120 minutos en los penales, donde la Argentina se impuso por 4-3.

Finalmente, el último antecedente no es para nada grato para los argentinos, ya que en Corea-Japón 2002 cayeron por 1-0 y se terminarían despidiendo en la fase de grupos pese a haber llegado como uno de los candidatos a quedarse con el título.

Este miércoles, Argentina e Inglaterra se volverán a cruzar, esta vez en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un lugar en la gran final, donde se medirá con el ganador del partido entre Francia y España.

El historial entre Argentina e Inglaterra en Mundiales

Chile 1962: Argentina 1 - 3 Inglaterra (fase de grupos)



Inglaterra 1966: Argentina 0 - 1 Inglaterra (cuartos de final)



México 1986: Argentina 2 - 1 Inglaterra (cuartos de final)



Francia 1998: Argentina 2(4) - (3)2 Inglaterra (octavos de final)



Corea-Japón 2002: Argentina 0 - 1 Inglaterra (fase de grupos)



