Cuándo se juega la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Festejo rápido y a descansar. Argentina se prepara para una verdadera "final" anticipada.

La Selección Argentina se enfrentará a Inglaterra por un pase a la Final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro será el próximo miércoles 15 de julio a las 16 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Se trata del mismo estadio donde el conjunto nacional enfrentó el pasado martes a Egipto en los octavos de final.

El esperado encuentro entre Argentina e Inglaterra se podrá ver por Disney+, Telefé, TyC, DSports y TV Pública.