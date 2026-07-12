Cuándo se juega la semifinal entre Argentina e Inglaterra
La segunda semifinal ya tiene definido el día, la hora y la sede. Sin brillar, Argentina supera escollos y se viene la "batalla" más importante.
12 de Julio de 2026 01:37
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Selección Argentina se enfrentará a Inglaterra por un pase a la Final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro será el próximo miércoles 15 de julio a las 16 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Se trata del mismo estadio donde el conjunto nacional enfrentó el pasado martes a Egipto en los octavos de final.
El esperado encuentro entre Argentina e Inglaterra se podrá ver por Disney+, Telefé, TyC, DSports y TV Pública.
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