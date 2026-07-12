Dolor por el fallecimiento de una reconocida dirigente política de Mar del Plata

La política marplatense está de luto por la muerte de Érica Kezic, histórica militante del PRO, presidenta de Mujeres PRO Mar del Plata-Batán e integrante del equipo de trabajo en el bloque del Concejo Deliberante. La noticia generó numerosas muestras de pesar entre dirigentes, funcionarios y compañeros de militancia.





El fallecimiento fue confirmado este sábado por el Concejo Deliberante de General Pueyrredon, desde donde destacaron su compromiso y dedicación. "Su partida deja un vacío inmenso en quienes compartieron su espacio político y de trabajo. Quedará el recuerdo de su compromiso inquebrantable, su dedicación incansable por el bienestar de la comunidad y esa pasión con la que defendía sus convicciones", expresaron.





Kezic fue una histórica militante del PRO y durante su trayectoria se desempeñó como secretaria privada de Agustín Neme, acompañándolo tanto en su paso por el Concejo Deliberante como en su gestión al frente del Municipio. Además, presidía Mujeres PRO Mar del Plata-Batán, desde donde impulsaba la participación de las mujeres dentro del espacio político.





Uno de los mensajes más sentidos fue el del intendente Agustín Neme, quien expresó su dolor a través de las redes sociales. "Me cuesta mucho encontrar palabras. Duele mucho tu partida", escribió. Además, agradeció el tiempo compartido en la gestión y la militancia: "Gracias por acompañarme en este camino, por tu buena energía, tu humildad, tu compromiso, tu empatía y por ser tan buena gente".