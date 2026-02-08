Tragedia en el Ascenso: un jugador fue asesinado en la vía pública

El Ascenso argentino atraviesa horas de profunda conmoción tras el brutal asesinato de un jugador de fútbol en el partido bonaerense de La Matanza. Lucas Ignacio Pires, exfutbolista de Almirante Brown, falleció luego de ser atacado con una botella rota durante una violenta discusión en la vía pública, un hecho que sacudió tanto al ambiente deportivo como a la comunidad de Rafael Castillo.

El episodio ocurrió el pasado viernes en la esquina de las calles Raulíes y Alagón, donde una pelea que comenzó como una fuerte discusión terminó de la peor manera. Según fuentes policiales, Pires recibió un profundo corte en el antebrazo derecho que le provocó una hemorragia fatal. El futbolista, de apenas 29 años, fue auxiliado rápidamente por familiares y amigos que lo trasladaron de urgencia al Hospital Presidente Néstor Kirchner.

Pese al esfuerzo del personal médico, los profesionales no pudieron salvarle la vida. De acuerdo a los primeros informes, la herida habría comprometido una arteria, lo que aceleró el desenlace fatal. La violencia del ataque y la utilización de una botella cortada como arma agravaron el cuadro desde el primer momento.

La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de La Matanza. La principal hipótesis apunta a un presunto crimen intrafamiliar, ya que uno de los hermanos de la víctima aparece como el principal sospechoso. Trascendió que el conflicto se habría originado por problemas vinculados a las adicciones y disputas relacionadas con la droga.

Desde el mundo del fútbol, las muestras de dolor no tardaron en llegar. Almirante Brown, club en el que Pires jugó durante la temporada 2015/2016, expresó su pesar a través de un comunicado oficial: “El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución, y acompaña a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

El recuerdo de Lucas Pires también quedó marcado entre quienes compartieron cancha con él. Un excompañero lo despidió con un emotivo mensaje: “Tuve la suerte de compartir partidos en inferiores y era hermoso verlo jugar, un guapo que cuidaba la pelota como él solo”. Pires disputó ocho partidos oficiales con la camiseta del “Mirasol” y convirtió un gol ante Brown de Adrogué. Su trágica muerte vuelve a poner en foco una realidad dolorosa que excede al fútbol y golpea de lleno al Ascenso argentino.