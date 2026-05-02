Conmoción mundial: murió Alex Zanardi, ícono eterno de la superación en el automovilismo

El italiano dejó una huella imborrable dentro y fuera de las pistas tras una vida marcada por la resiliencia.

El deporte está de luto tras confirmarse la muerte de Alex Zanardi a los 59 años. La noticia, anunciada por su familia el 1 de mayo de 2026, generó un profundo impacto tanto en el automovilismo como en el ámbito paralímpico. Su historia trascendió generaciones, convirtiéndolo en un verdadero ejemplo de lucha y superación.

Durante los años 90, Zanardi construyó una sólida carrera en la Fórmula 1, donde compitió para equipos históricos. Sin embargo, fue en la CART estadounidense donde alcanzó la gloria máxima, consagrándose campeón en 1997 y 1998 y ganándose el reconocimiento global como uno de los pilotos más talentosos de su época.

El punto de quiebre en su vida llegó en 2001, cuando sufrió un brutal accidente en Alemania que derivó en la amputación de ambas piernas. Lejos de rendirse, el italiano protagonizó una de las historias más impactantes del deporte mundial: decidió reinventarse y volver a competir, esta vez en una disciplina completamente distinta.

Su nueva etapa lo llevó a brillar en los Juegos Paralímpicos, donde logró cuatro medallas de oro —dos en Londres 2012 y dos en Río 2016—, además de múltiples títulos mundiales. Allí consolidó su legado como uno de los atletas más influyentes del deporte adaptado a nivel global.

En 2020, Zanardi volvió a enfrentar la adversidad tras sufrir otro grave accidente mientras competía en handbike, que le dejó secuelas neurológicas severas. Desde entonces, su estado de salud se mantuvo delicado, aunque siempre rodeado del respeto y la admiración de todo el mundo deportivo.

La figura de Alex Zanardi trasciende cualquier estadística. Fue mucho más que un piloto o un campeón: representó la capacidad humana de levantarse ante lo imposible. Su legado seguirá vivo como símbolo universal de resiliencia, inspiración y amor por el deporte.