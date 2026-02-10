Falleció Fabián Borro, el dirigente que transformó la Liga Nacional y marcó una era en el básquet argentino

Su recorrido por la dirigencia marcó un antes y un después en la estructura del básquet argentino, tanto a nivel nacional como internacional.

Después de meses de pelear con una dura enfermedad, el presidente de Obras Basket y FIBA Américas falleció en las últimas horas. Fabián Ricardo Borro fue uno de los dirigentes más influyentes en la historia reciente del básquet argentino. A los 64 años, se encontraba ejerciendo desde mayo de 2023 el cargo de presidente de FIBA Américas y también conducía al club Obras Sanitarias, institución emblemática de la Liga Nacional.

Borro asumió la conducción de la Confederación Argentina de Básquetbol en un contexto complejo, con múltiples desafíos institucionales y estructurales. Entre 2019 y 2023, su gestión estuvo enfocada en la reconstrucción y modernización de la entidad, con un fuerte impulso a la profesionalización de las áreas administrativas, la transparencia en la gestión y una planificación estratégica con mirada de largo plazo.

Su camino en la dirigencia abarcó todos los niveles del básquet argentino. Desde el año 2000 presidió el Club Obras Sanitarias de la Nación, donde impulsó el desarrollo de las divisiones formativas y la modernización de la infraestructura. También condujo FeBAMBA, fortaleciendo el entramado deportivo del Área Metropolitana de Buenos Aires y mejorando los sistemas de competencia.

En el ámbito profesional, tuvo un rol determinante dentro de la Asociación de Clubes, primero como vicepresidente y luego como presidente. Desde ese lugar fue una pieza clave en la consolidación de La Liga Nacional de Básquet, acompañando su crecimiento deportivo, organizativo y comercial, y fortaleciendo el posicionamiento del torneo como uno de los más competitivos de la región.

Fue además uno de los grandes impulsores del básquet femenino profesional, acompañando la creación y consolidación de La Liga Femenina, convencido de que el crecimiento del deporte debía ser inclusivo y equitativo. Del mismo modo, apostó con decisión al desarrollo juvenil, entendiendo que el futuro de la Liga se construye con oportunidades reales para los jóvenes talentos.

Durante su etapa al frente de la CAB, Borro promovió una agenda orientada al crecimiento integral del básquet en todo el país. Puso el foco en la formación de talentos, la mejora de la infraestructura deportiva, la capacitación continua de entrenadores, árbitros y dirigentes, y el fortalecimiento de las competencias nacionales con estándares cada vez más exigentes.

En el plano internacional, su carrera lo llevó a representar al básquet argentino en distintos espacios de decisión hasta alcanzar la presidencia de FIBA Américas. Allí se destacó por su capacidad de gestión y liderazgo, fortaleciendo los vínculos institucionales y posicionando nuevamente al país dentro del escenario regional y global. Más allá de los cargos ocupados, Fabián Borro dejó una marca vinculada a una visión moderna del deporte, entendiendo al básquet como una herramienta de desarrollo social, educativo y cultural.