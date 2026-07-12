Boca confirmó la llegada de su segundo refuerzo: cuándo firma el arquero que llega para adueñarse del arco de Arruabarrena

El Xeneize oficializó la llegada de su segundo refuerzo que será uno de los más importantes del mercado de pases.

Mientras la atención del fútbol mundial está puesta en las instancias decisivas del Mundial 2026, Boca continúa con su preparación y trabaja intensamente en el mercado de pases. Este domingo, el club confirmó la llegada de Álvaro Montero, quien se convertirá en el nuevo dueño del arco azul y oro luego de finalizar su participación con la Selección de Colombia en la Copa del Mundo.

La negociación estaba acordada desde hacía varias semanas, aunque restaba esperar el final del Mundial para cerrar la operación. A través de las redes sociales, Boca informó que el arquero arribará al país este lunes por la noche y que el martes se someterá a la revisión médica. Si no surge ningún inconveniente, firmará su contrato y será presentado oficialmente como nuevo refuerzo del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

En cuanto a la operación, Boca desembolsará 4 millones de dólares para adquirir la totalidad de la ficha del colombiano, quien llega procedente de Vélez. El guardameta firmará un vínculo por cuatro temporadas, hasta junio de 2030, en una apuesta fuerte del Consejo de Fútbol para consolidar un puesto clave de cara a los próximos desafíos.

Montero, de amplia trayectoria, tuvo pasos por São Caetano de Brasil, San Lorenzo —aunque sin disputar partidos oficiales—, Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima y Millonarios, antes de regresar al fútbol argentino para defender el arco de Vélez. Su experiencia internacional y su presencia en la Selección de Colombia terminaron de convencer a Boca para avanzar por su contratación.

Durante su etapa en Vélez disputó 19 partidos oficiales, recibió 14 goles y logró mantener la valla invicta en ocho oportunidades. Además, conquistó la Supercopa Argentina y dejó una imagen muy sólida bajo los tres palos. Ahora, buscará trasladar ese rendimiento a Boca, donde tendrá la responsabilidad de defender uno de los arcos con mayor presión del continente y convertirse en una de las caras fuertes del mercado de pases.