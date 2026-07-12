Otto Fritzler hizo historia: logró un triunfo inolvidable y le dio a Mercedes-Benz su primera victoria en el Turismo Carretera

El piloto bonaerense dominó el fin de semana en Posadas, consiguió su tercera victoria de la temporada 2026 y metió a Mercedes-Benz en los libros grandes del Turismo Carretera.

Otto Fritzler tuvo un fin de semana perfecto en el autódromo de Posadas y se quedó con la octava fecha del Turismo Carretera 2026. El piloto del Prestige Auto Racing Team no solo consiguió una victoria clave para el campeonato, sino que además escribió una página histórica al darle a Mercedes-Benz el primer triunfo de su historia en la categoría más popular del automovilismo argentino.

El bonaerense fue el gran protagonista desde el comienzo de la actividad. El sábado marcó la pole position y el domingo confirmó su gran rendimiento al imponerse en la primera serie. Con un auto contundente y un ritmo demoledor, llegó a la final como uno de los grandes candidatos y terminó cumpliendo con todos los pronósticos.

La competencia tuvo un desarrollo intenso desde la largada. Nicolás Bonelli (Ford Mustang) y el marplatense Christian Ledesma protagonizaron una gran pelea por la punta, mientras Fritzler avanzaba con paciencia hasta superar a Julián Santero (BMW) para ubicarse tercero y comenzar su ataque hacia los puestos de vanguardia.

La carrera sufrió varias neutralizaciones por distintos incidentes, entre ellos los abandonos de Sebastián Abella, Andrés Jakos y posteriormente Augusto Carinelli. Sin embargo, en cada relanzamiento Fritzler mostró personalidad, aprovechó cada oportunidad y mantuvo un ritmo que lo convirtió en el piloto más sólido del domingo.

La maniobra decisiva llegó después de la segunda neutralización. Fritzler presionó a Bonelli, encontró el espacio por la parte externa de la pista y ejecutó un sobrepaso impecable para quedarse con el liderazgo de la carrera. Desde ese momento administró la diferencia con autoridad y no volvió a ceder la primera posición.

Detrás del vencedor finalizaron Nicolás Bonelli y Julián Santero, mientras que Nicolás Trosset, Christian Ledesma, Mariano Werner, Facundo Ardusso, Jonatan Castellano, Jeremías Scialchi e Ignacio Faín completaron los diez primeros puestos de una final cargada de emociones.

Con este resultado, Otto Fritzler consiguió su tercera victoria de la temporada y además dio un salto importante en la pelea por el campeonato. El líder continúa siendo Jonatan Castellano con 232,5 puntos, pero el piloto de Mercedes-Benz quedó como nuevo escolta con 216,5, por delante de José Manuel Urcera, Mauricio Lambiris, Agustín Canapino, Hernán Palazzo, Facundo Chapur y Mariano Werner.

La próxima cita del Turismo Carretera será el 2 de agosto en el circuito San Juan Villicum, donde se disputará una nueva edición del tradicional Desafío de las Estrellas. Con el campeonato cada vez más apretado y Otto Fritzler atravesando el mejor momento de su carrera, la lucha por la corona promete mantenerse abierta hasta las últimas fechas de la temporada.