Christian Ledesma fue segundo en Buenos Aires y se metió en los playoffs

Christian Ledesma consiguió lo que fue a buscar, dio pelea en la fecha y sacó pasaje a los playoffs. (Foto: IG)

La pasión y el amor por lo que hace merecen este premio. Christian Ledesma se regaló un gran fin de semana en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez", fue segundo en la final del Turismo Carretera, se subió al podio y se metió en la Copa de Oro de la categoría más popular del automovilismo nacional.

El piloto marplatense, con Chevrolet, ratificó lo hecho durante el fin de semana, en el que había mostrado un muy buen andar en el auto. Luego de ser segundo en la segunda serie de la mañana, dio pelea en la final, esperó su momento, marcó el récord de vuelta y se acomodó detrás de Agustín Canapino, que valió el 1-2 para el "chivo" en el circuito más icónico de nuestro país.

Además, el objetivo principal era asegurarse un lugar en los playoffs y con esos puntos se metió en la Copa de Oro.

Los 12 que irán por el título serán: Marcelo Agrelo (ganador de la fase regular), Agustín Canapino, Juan Martín Trucco, Mauricio Lambiris, Julián Santero, Germán Todino, Valentín Aguirre, Otto Fritzler, Santiago Mangoni, Christian Ledesma, Mariano Werner y Jeremías Olmedo.