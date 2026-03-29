Ledesma sacó chapa en un final durísimo y casi le arrebata el triunfo a Canapino

En una final cargada de incidentes en el Turismo Carretera, Christian Ledesma volvió a demostrar vigencia y terminó segundo en Centenario, donde el triunfo quedó en manos de Agustín Canapino. El piloto marplatense fue de menor a mayor en una carrera cambiante y estuvo muy cerca de quedarse con la victoria en la tercera fecha del campeonato.

La jornada había comenzado de la mejor manera para Ledesma, con una victoria en su serie que lo posicionó bien en la grilla. Largando desde la segunda fila, se acomodó rápidamente en el tercer lugar y se mantuvo firme durante las primeras vueltas, incluso tras el ingreso del pace car que empezó a marcar el tono de una final que sería todo menos lineal.

El momento clave llegó tras uno de los relanzamientos. La rotura del motor de Juan Tomás Catalán Magni generó una situación límite: Ledesma debió maniobrar para evitar el impacto, pero quedó encerrado entre Canapino y Marcos Landa. El toque entre los tres terminó perjudicando al uruguayo, mientras que el marplatense cayó en el clasificador y perdió terreno en una carrera que no daba respiro.

Como si fuera poco, otro choque múltiple en el pelotón volvió a neutralizar la competencia, aumentando la tensión en pista. La seguidilla de incidentes dejó a varios protagonistas fuera de carrera y reconfiguró el panorama de la final, que se volvió una verdadera batalla estratégica además de conductiva.

En ese contexto, el despiste de Matías Rossi, que venía liderando, abrió una puerta clave. Ledesma, que había retrocedido al quinto lugar, aprovechó cada oportunidad: superó a Jonatan Castellano y luego a Ignacio Fain para escalar hasta la segunda posición y lanzarse en busca de la punta.

En las vueltas finales, el marplatense mostró mejor ritmo y fue a la carga contra Canapino, pero el piloto de Arrecifes resistió con solidez y se quedó con la victoria. Más allá de no poder concretar el sobrepaso, Ledesma cerró un fin de semana muy positivo y dejó en claro que está para pelear bien arriba en este Turismo Carretera que promete una temporada al rojo vivo.