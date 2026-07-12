Sorteo 3390 del Quini 6: hubo 71 ganadores en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de $6 millones

El sorteo número 3390 del Quini 6 de este domingo 12 de julio puso en juego esta noche un pozo de más de 7.850 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 4.361 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 25 - 31 - 16 - 03 - 24 - 01. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.617 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 03 - 43 - 31 - 20 - 36 - 02. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 12 de julio

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 1.042 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 11 - 41 - 18 - 31 - 38 - 23. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 453 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 22 - 10 - 02 - 23 - 40 - 32. Hubo 71 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $6 millones.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 8.550 millones de pesos.