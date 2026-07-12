Miles de marplatenses desbordaron el centro para festejar el pase de Argentina a las semifinales del Mundial

Mar del Plata volvió a explotar. En la madrugada de este domingo, miles de marplatenses tomaron el centro de la ciudad para festejar el pase de Argentina a las semifinales del Mundial 2026, tras el agónico triunfo 3-1 sobre Suiza en el tiempo suplementario.

El epicentro de la celebración fue el monumento a San Martín, en la intersección de avenida Luro y Mitre, donde la multitud comenzó a concentrarse apenas sonó el pitazo final en el Arrowhead Stadium. La postal fue imponente: una marea de gente que desbordó la plaza en todas direcciones, con cánticos, banderas y el calor de una noche que nadie quiso perderse pese al frío invernal.

El clima festivo se completó con fuegos artificiales que iluminaron el cielo del centro marplatense, en una imagen que dejó en claro que la Selección tiene a toda la ciudad de su lado.

Argentina, que nuevamente sufrió antes de celebrar -igualó 1-1 en el tiempo reglamentario y necesitó la prórroga para definir el partido-, avanzó a las semifinales del Mundial gracias a una genialidad de Julián Álvarez que desató el delirio colectivo.

Los marplatenses, que ya habían copado las calles tras los triunfos anteriores en el torneo, volvieron a demostrar que cada partido de la Scaloneta es una fiesta que trasciende las pantallas y se vive en la calle.