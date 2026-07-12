Hallaron asesinado y enterrado en los médanos a un jubilado que había desaparecido en Las Toninas: dos detenidos

Lo que comenzó como una averiguación de paradero terminó convirtiéndose en una de las causas por homicidio más impactantes registradas recientemente en el Partido de la Costa. El cuerpo de Alfredo Alberto Carbano, un jubilado de 71 años, fue hallado enterrado entre los médanos de Las Toninas, con una grave herida en la cabeza compatible con un ataque perpetrado con un machete.

Todo había comenzado el 26 de junio, cuando un incendio consumió la vivienda de Carbano en circunstancias que despertaron sospechas de inmediato. Poco después, su camioneta fue encontrada abandonada y encajada en la arena, sin rastros de su propietario, lo que motivó un intenso operativo de búsqueda en la zona.

Un adolescente de 17 años y un hombre de 31 fueron detenidos. (Foto: gentileza Central de Noticias Madariaga.)

Fue durante un amplio rastrillaje realizado por efectivos policiales junto a perros especializados de la Brigada K9 que los investigadores lograron localizar el cuerpo del hombre, oculto bajo la arena de los médanos.

Ante el hallazgo, el fiscal Pablo Gamalieri, titular de la UFI N° 11 de Mar del Tuyú, dispuso la recaratulación del expediente como homicidio y profundizó la investigación. La Justicia ordenó cinco allanamientos simultáneos que culminaron con la demora de dos sospechosos: un adolescente de 17 años y un hombre de 31, quienes quedaron bajo investigación como presuntos autores del crimen.

En los allanamientos, las autoridades secuestraron palas y otros objetos. (Foto: gentileza Central de Noticias Madariaga).

El nombre de Carbano ya había aparecido en la crónica policial meses atrás, cuando la Justicia Federal allanó su domicilio y secuestró un importante arsenal que incluía explosivos tipo trotyl, granadas y municiones de fusil FAL, todo lo cual fue posteriormente destruido en un operativo controlado.

La investigación continúa en marcha con el objetivo de determinar el móvil del homicidio y establecer el grado de responsabilidad de los sospechosos en el crimen.