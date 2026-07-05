Sin licencia ni VTV, un conductor profesional hablaba por celular mientras manejaba en plena ruta 11

El infractor hablaba por teléfono por el carril rápido de la ruta 11, kilómetro 328.

El Ministerio de Transporte bonaerense interceptó a un automovilista que hablaba por teléfono mientras conducía por el carril rápido de la ruta 11, a la altura del kilómetro 328.

El sujeto manejaba un un Chevrolet Corsa de color gris y, al ser detenido, también se descubrió que tenía la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y su licencia de conducir de Categoría 4 D vencidas.

Es decir que el infractor, que reside en Mar del Tuyú, contaba con una licencia profesional y se encontraba habilitado para manejar vehículos para servicios de urgencia, emergencia y similares.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial que, mientras realizaban una recorrida dinámica de control, percibieron la transgresión al volante y el peligro que representaba para el resto de los conductores.

El hecho fue registrado por las cámaras internas y externas de los vehículos oficiales y las body cams que utiliza el personal provincial con transmisión en vivo al Centro de Monitoreo Vial (Movi) del Ministerio de Transporte.

Con estas acciones, la cartera que lidera Martín Marinucci busca afianzar una política pública que tiene como objetivo preservar la vida en las rutas y autopistas del territorio bonaerense, reforzando la tolerancia cero frente a conductas que ponen en riesgo a terceros.