La decisión de Riquelme que divide al mundo Boca: Sebastián Villa se realizó la revisión médica

Entre tantas decisiones que han generado polémica, Juan Román Riquelme aceleró a fondo y tomó, quizá, la más controvertida de su gestión. El presidente de Boca acordó el regreso de Sebastián Villa, el delantero colombiano que brilló en Independiente Rivadavia de Mendoza y que se fue del "xeneize" de la peor manera.

El delantero de 30 años, quien ya tuvo un paso por Boca entre 2018 y 2023, se realizó este lunes los estudios médicos correspondientes para convertirse en el nuevo refuerzo del elenco azul y oro tras la llegada de Leandro Lozano. “El jugador Sebastián Villa se realizará mañana los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será refuerzo de Boca”, informó el domingo por la noche Esto es Boca a través de sus redes sociales.

Con un juicio con el elenco de La Ribera, Villa terminó jugando para Independiente Rivadavia, donde consiguió alzarse con el título de la Copa Argentina y llevó a la “Lepra mendocina” a disputar la Copa Libertadores. Ahora, la dirigencia de Boca, comandada por Juan Román Riquelme, desembolsará 6,5 millones de dólares para sumar al colombiano a sus filas con la intención de mantenerlo durante cuatro años, después que se haya ido libre al fútbol de Bulgaria, luego de que lo separaran del plantel al ser condenado por violencia de género. Este año, además, expresó su deseo y estuvo cerca de llegar a River.

Villa disputó un total de 172 encuentros con la camiseta azul y oro durante su primer ciclo en los que convirtió 29 goles, repartió 33 asistencias y levantó 7 títulos, por lo que el nuevo entrenador Rodolfo Arruabarrena desea tenerlo cuanto antes en el equipo.



