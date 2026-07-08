Boca se reencuentra con su gente en un amistoso en Salta

Boca enfrenta este miércoles a Athletico Paranaense desde las 21 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por el Desafío de Invierno, en el primer amistoso televisado y con público del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del club.

El "Xeneize" utilizará el encuentro como parte de su preparación para el segundo semestre, en la previa del cruce ante Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina y del repechaje de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins de Chile.

Boca ya había disputado dos ensayos a puertas cerradas ante Defensa y Justicia en Casa Amarilla: el primero terminó 1 a 1, con gol de Ángel Romero, mientras que el segundo fue triunfo 1 a 0 con tanto de Miguel Merentiel.

Para este compromiso, Arruabarrena convocó a 22 futbolistas y entre las novedades aparecen los juveniles Dylan Gorosito y Leonel Flores, además del regreso de Camilo Rey Domenech y la presencia de Leandro Lozano, hasta ahora el único refuerzo confirmado del mercado de pases.

La posible formación de Boca sería con Leandro Brey; Dylan Gorosito o Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón o Williams Alarcón; Iker Zufiaurre o Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores.



