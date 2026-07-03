Aldosivi ofrece una nueva experiencia con un programa de entrenamiento internacional

Con un predio de primer nivel y una estructura que no tiene nada que envidiarle a los clubes más importantes del país, Aldosivi lanzó un nuevo programa de intercambio. Feury Baltazar llegó desde Carolina del Sur, Estados Unidos, para vivir una experiencia de entrenamiento profesional en el "tiburón"..

Durante todo el mes de julio, entrenará junto a la Quinta División, formando parte de un programa de intercambio que le permite desarrollarse como futbolista en el predio deportivo de Punta Mogotes, compartiendo la metodología, el ritmo y la exigencia de un club profesional.

Los que quieran formar parte y sumarse a los programas de entrenamiento internacional de Aldosivi, pueden enviar un mail a aldosiviinternacional@gmail.com



