Aldosivi dejó buenas sensaciones y dos triunfos ante Estudiantes en La Plata

Falta poco para el regreso de la competencia oficial y, con su primera pretemporada encima, Israel Damonte plasmó la idea para afrontar el segundo semestre. Este miércoles, en el estadio "Uno" de La Plata, Aldosivi disputó dos partidos de 70 minutos ante Estudiantes y obtuvo sendos triunfos por 2 a 1 y 3 a 0, respectivamente.

El "tiburón" mostró una imagen muy mejorada después de los 0 a 0 con Platense en Mar del Plata y se impuso a un rival de jerarquía, que sigue en carrera en la Copa Libertadores y es animador del certamen local.

En el primero de los choques, el equipo marplatense se puso en ventaja por intermedio de Matías Godoy y Palacios en contra, mientras que Pérez selló el descuento definitivo para el "pincha".

Ese equipo formó con: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Vales; Agustín Palavecino, Sosa, Godoy y González; Nicolás Cordero y Tomás Fernández.

En el segundo "chico" de la mañana, Aldosivi fue contundente y pegó fuerte de entrada. Chávez abrió el marcador en el comienzo del juego, mientras que Laurelli y Fernández aparecieron para sellar el categórico 3 a 0.

Acá, Damonte dispuso de: Ignacio Chico; Samarone, Salasar, Santiago Filipini y Laurelli; Castro, Linares, Natanael Guzmán y López; Bautista Dadín y Chávez.

De esta forma, Aldosivi cierra de buena manera la parte más exigente de la pretemporada y se enfoca en su presentación oficial, el próximo viernes 17 de julio frente a River en el estadio "Padre Martearena" de Salta, por los 16avos de final de la Copa Argentina.



