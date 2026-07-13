Lo apuñalaron en el barrio Juramento y terminó en el hospital

La policía y la Justicia investigan el ataque a puñaladas que un hombre de aproximadamente 40 años sufrió el domingo a la tarde en el barrio Juramento y que derivaron en su internación en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el herido fue trasladado a la guardia en una ambulancia del SAME tras recibir las primeras curaciones en un Centro de Atención Primaria de Salud.

Fue trasladado a la guardia del Higa.

El ingreso se dio minutos después de las siete de la tarde del domingo y los familiares que acompañaron al herido dijeron que lo atacaron durante un intento de robo, aunque no dieron mayores precisiones.

En cumplimiento de los protocolos vigentes se le dio intervención al Destacamento policial que funciona en el Higa que hizo las actuaciones que serán remitidas a la fiscalía en turno a cargo de Constanza Mandagarán.