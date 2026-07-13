Un adolescente fue acusado de raptar y abusar de una nena de 7 años

Un adolescente, de 17 años, es investigado en la localidad de Campo Grande (Misiones) por presunto rapto y abuso de una niña de 7 años. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, lo que colaboró para una rápida detención.

Fue el Juzgado Correccional y de Menores Nº1 de Oberá el órgano que intervino en la causa que investiga al adolescente por el presunto delito contra la integridad sexual en perjuicio de una menor.

El padre de la víctima denunció que el viernes 10 de julio la menor se dirigía a un comercio cercano a su vivienda. Allí había sido abordada y arrastrada por el chico, quien le tapó la boca y la sujetó hasta llevarla a una arboleda.

Con toda su fuerza y después de varios segundos de forcejeo, la niña pidió ayuda y logró soltarse, momento en el que el adulto pudo rescatarla. Pese a que intentó detener al agresor, el adolescente se dio a la fuga corriendo.

el padre de la niña corrió hacia la posición de su hija y el secuestrador huyó a toda velocidad.

La denuncia del sujeto permitió horas más tarde la detención del menor por parte de efectivos de la Comisaría de la Mujer de Campo Grande.

Asimismo, el medio Misiones Online aseguró que el adolescente fue notificado de la causa en presencia de su madre y se le ordenó su su derivación al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Menores en Conflicto con la Ley.