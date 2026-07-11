Horror en una casa: entró para usurparla y encontró el cuerpo de un jubilado en estado de descomposición

En principio, no había signos de violencia en los restos del anciano.

Un jubilado de 76 años fue encontrado muerto en una casa de City Bell, en La Plata, luego de que una mujer ingresara con la intención de usurpar la vivienda y descubriera el cuerpo en estado de descomposición. La víctima fue identificada como Jorge Alberto Quintanilla y la Justicia investiga las causas de su fallecimiento.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre las calles 473 bis y 14 B. Según la investigación, la mujer creyó que la casa estaba abandonada, forzó el ingreso y, al recorrer el interior, encontró el cuerpo del hombre junto a una cama, en posición fetal. Tras el impactante hallazgo, abandonó el lugar y dio aviso a la Policía.

Los vecinos no veían al jubilado desde hacía seis meses.

Qué sabían los vecinos del jubilado que apareció muerto

Personal policial y peritos de la Policía Científica trabajaron en la vivienda y lograron identificar a la víctima mediante documentación y facturas halladas en el domicilio. Vecinos de la zona aseguraron que hacía alrededor de seis meses que no veían al anciano, quien vivía solo y no mantenía contacto frecuente con familiares o allegados.

Durante la inspección, los investigadores no encontraron signos de violencia ni evidencias de un ingreso forzado anterior al de la mujer que realizó la denuncia. Por ese motivo, la principal hipótesis apunta a que el hombre habría fallecido por causas naturales, aunque el resultado de la autopsia será clave para confirmar esa posibilidad.

Los familiares del anciano no lo iban a visitar.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 17, que la caratuló como "averiguación de causales de muerte". Mientras continúan las pericias y las actuaciones judiciales, el cuerpo de Jorge Alberto Quintanilla fue trasladado a la morgue para determinar con precisión cuándo y cómo se produjo su fallecimiento.