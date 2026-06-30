Tragedia: una mujer de 70 años murió al atragantarse con comida mientras cenaba en su casa

Una mujer de 70 años murió en las últimas horas en la ciudad de Cosquín, en el interior de Córdoba, tras sufrir un cuadro de asfixia por atragantamiento con un alimento mientras cenaba en su domicilio.

Según replicó El Doce, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Carlos V. Al llegar al lugar, efectivos encontraron a personal de la Guardia Local realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Luego un servicio de emergencias continuó con las tareas de RCP para intentar reanimar a la mujer, pero pese a los esfuerzos del personal interviniente, los profesionales de la salud confirmaron el fallecimiento.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el episodio.