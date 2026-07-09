Prendió fuego la casa de su ex y mató a una amiga de la hija que se había quedado a dormir

La víctima, de 19 años, también era la novia de uno de sus hijos.

Un brutal episodio se registró este jueves a la madrugada en Corrientes, cuando un hombre prendió fuego la casa de su ex pareja y terminó matando a una amiga de la hija de la mujer que se había quedado a dormir en la casa.

El ataque, por el que hay un detenido, ocurrió alrededor de las 4:40 en la localidad de San Roque mientras las víctimas dormían. La madre con su hija lograron escapar de las llamas, pero la amiga de la joven que estaba de visita fue encontrada totalmente calcinada por los Bomberos.

La velocidad con la que se propagó el fuego hace suponer a los investigadores que el principal sospechoso, identificado como Omar Rivero, utilizó algún tipo de combustible y generó varios focos en simultáneo con el fin de asegurarse el resultado.

En la vivienda descansaban Miriam Sánchez y su hija Lurdes, junto a Aimará Carolina Falcón (19), quien había llegado el martes. Las amigas habían mirado el partido que disputaron Argentina y Egipto y luego se sumaron a los festejos por el pase a cuartos de final del conjunto nacional.

Omar Rivero fue detenido por la Policía acusado de rociar la vivienda con combustible y ocasionar el incendio.

De acuerdo con el relato de la mujer, fue Falcón quien escuchó ruidos sobre el techo y advirtió el inicio del incendio. El fuego avanzó rápidamente sobre el inmueble y sólo alcanzaron a salir la dueña de casa y su hija por la puerta principal.

Cuando la Policía y los Bomberos Voluntarios lograron extinguir las llamas y comenzaron con la remoción de los escombros, hallaron los restos de Aimará bajo un ropero. Los investigadores suponen que el mueble cayó sobre ella cuando intentaba escapar de la muerte.

La dueña de casa rápidamente colocó como principal sospechoso del incendio a su ex pareja, un hombre de 50 años que tenía una restricción perimetral dictada por la Justicia.

Además, el sospechoso había protagonizado varios hechos de violencia al enterarse que la mujer no quería retomar el vínculo y hace dos semanas atacó el inmueble con una bomba molotov que impactó en la puerta de acceso y no alcanzó a generar un incendio. Después de ese último episodio, la Justicia le notificó a Rivero que no podía acercarse a menos de 200 metros de la casa de Sánchez.