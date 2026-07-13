Mar del Plata amaneció bajo cero pero sube la temperatura: ¿se viene una nueva ciclogénesis?

Mar del Plata amaneció con apenas 1 grado bajo cero de sensación térmica pero los pronósticos son algo alentadores para lo que resta de la semana, con temperaturas en ascenso, viento intenso al comienzo y pero con la posibilidad de lluvias.

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes comenzará con una jornada fría. La temperatura mínima de bajo cero, apenas llegará a los 11 grados. El dato destacado será el viento, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 59 km/h, especialmente durante la tarde y la noche, lo que acentuará la sensación de frío.

Mar del Plata a las 8, con temperaturas bajo cero. Imagen: SMN.

Para el martes se espera una mejora en las temperaturas, con valores que oscilarán entre los 6 grados de mínima y los 14 grados de máxima. El viento continuará presente, aunque con menor intensidad, y todavía podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante las primeras horas del día.

El miércoles continuará el ascenso térmico. La mínima será de 8 grados y la máxima de 15 grados, en una jornada con cielo parcialmente nublado y vientos moderados, sin probabilidades de lluvia.

Las condiciones se mantendrán similares el jueves, con temperaturas entre 8 grados y 15 grados y apenas un 10% de probabilidad de precipitaciones.

El viernes será uno de los días más agradables de la semana. La temperatura alcanzará los 16 ° grados, con una mínima de 12, cielo parcialmente nublado y vientos leves a moderados.

Durante el fin de semana persistirá la estabilidad atmosférica. El sábado se prevé una mínima de 10 grados y una máxima de 15. Mientras que el domingo los valores irán de 8 grados a 13. En ambos casos, la probabilidad de lluvia seguirá siendo muy baja, cercana al 10%.

Lluvias ¿y ciclogénesis?

Este notable cambio atmosférico con un importante ascenso de la temperatura, puede traer también un abrupto cambio que incluyen lluvias. El meteorólogo Sebastián Pagliarino afirmó que estas temperaturas agradables, por los vientos del sector norte “se van a mantener desde este lunes hasta el viernes inclusive x lo que empiezan a aumentar las mínimas (entre 12 y 13 grados) y las máximas (entre 16 y 18°)”, señaló.

En diálogo con 0223, explicó que “asimismo, con el aire cálido empezará a incrementarse la humedad, por lo que desde el miércoles hasta el viernes existen altas probabilidades de lluvias. Hacia el viernes a la tarde llegará un frente frío que hará bajar la temperatura hacia el fin de semana con máximas de 11 o 12 grados. Y podría registrarse un proceso de ciclogénesis y seguramente haya algunas lluvias fuertes con tormentas”, describió el especialista.