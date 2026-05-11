Cómo quedaron los campos en Mar del Plata después de la ciclogénesis

Desde el cordón frutihortícola del partido de General Pueyrredon hicieron una primera evaluación tras el temporal que pasó por la Costa Atlántica. Techos que volaron, campos bajo el agua y pérdidas que se determinarán en los próximos días incluyen el panorama, que puede ser peor.

"Hay roturas puntuales de techos. Seguimos relevando diferentes zonas pero en los campos, hasta que no se seque un poco en general, no sabemos qué se salva y qué no", le dijo a 0223 Ricardo Velimirovich.

Foto ilustrativa del archivo de 0223.

No obstante, aclaró que hubo un incidente grave por los vientos en la Laguna de los Padres: "Ese fue uno de los daños más grandes. Pero pequeños destrozos hubieron seguro en toda la zona", añadió Velimirovich.

A propósito, una lectora de 0223 le envió a la redacción de este medio el reporte desde el sector rural. "Los destrozos fueron grandes, en otras zonas hay roturas de materiales y muchos campos aislados por el estado de los caminos", escribió con un video adjunto que demuestra la cantidad de agua acumulada.

Luego de la mañana del lunes, tras la intensidad de las lluvias y las ráfagas del fin de semana, los trabajadores rurales y la Asociación Frutihortícola que encabeza Velimirovich siguen evaluando los daños y retomando las actividades en el campo.