Impensado pronóstico para Mar del Plata: la semana empieza fría, pero anuncian días con hasta 16°

Para el lunes se esperan ráfagas de hasta 59 km/h a la noche.

Después de un domingo fresco en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un inicio de semana también frío y ventoso, pero con días en los que el termómetro alcanzará hasta los 16°.

En un principio, para esta noche se prevé que la temperatura descienda hasta los 6°, cielo parcialmente cubierto y viento casi imperceptible, de entre 0 y 2 kilómetros por hora (km/h) desde el sudoeste.

Auspicioso pronóstico del tiempo para esta semana en Mar del Plata.

Por el lado del lunes, el organismo pronosticó una máxima de 11° y una mínima de 2°, con neblina que será protagonista en la madrugada y ratos de sol y nubes en el resto del día.

A pesar de que el viento del norte correrá suave en las primeras horas, el SMN adelantó ráfagas de hasta 50 km/h del mismo sector a la tarde y de hasta 59 km/h provenientes del noroeste por la noche.

Más allá de que los intensos vientos se extenderán hasta la tarde del martes, el panorama cambia debido a que proyectan un incremento en la temperatura, que llegará a los 14° en esa jornada, a 15° el miércoles, jueves y sábado, y a 16° el viernes.