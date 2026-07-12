Impensado pronóstico para Mar del Plata: la semana empieza fría, pero anuncian días con hasta 16°
La mitad de julio trae jornadas agradables a la ciudad, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Cuál será el mejor día.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de un domingo fresco en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un inicio de semana también frío y ventoso, pero con días en los que el termómetro alcanzará hasta los 16°.
En un principio, para esta noche se prevé que la temperatura descienda hasta los 6°, cielo parcialmente cubierto y viento casi imperceptible, de entre 0 y 2 kilómetros por hora (km/h) desde el sudoeste.
Por el lado del lunes, el organismo pronosticó una máxima de 11° y una mínima de 2°, con neblina que será protagonista en la madrugada y ratos de sol y nubes en el resto del día.
A pesar de que el viento del norte correrá suave en las primeras horas, el SMN adelantó ráfagas de hasta 50 km/h del mismo sector a la tarde y de hasta 59 km/h provenientes del noroeste por la noche.
Más allá de que los intensos vientos se extenderán hasta la tarde del martes, el panorama cambia debido a que proyectan un incremento en la temperatura, que llegará a los 14° en esa jornada, a 15° el miércoles, jueves y sábado, y a 16° el viernes.
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