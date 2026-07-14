Por quién hinchará la novia inglesa de Marcos Senesi en el Argentina vs Inglaterra

La futbolista inglesa y pareja de Marcos Senesi habló antes de la semifinal del Mundial 2026 y contó cómo vivirá un partido muy especial entre su país y la Selección argentina.

La semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 no solo despierta expectativas entre los hinchas de ambos países. También representa un momento muy especial para Kelci-Rose Bowers, futbolista inglesa y pareja del defensor argentino Marcos Senesi, quien decidió contar públicamente a quién apoyará en uno de los partidos más importantes de la Copa del Mundo.

A través de sus redes sociales, la jugadora de 22 años reconoció que jamás imaginó encontrarse en una situación como esta. "Es una situación loca porque no pensé que esto iba a suceder. Es un poco loco que Inglaterra juegue contra Argentina en la semifinal", expresó, reflejando el dilema que supone enfrentar a su país de nacimiento con el seleccionado en el que juega su pareja.

Aunque dejó en claro el orgullo que siente por Inglaterra, Kelci-Rose Bowers también explicó que su apoyo estará del lado de Marcos Senesi. "Ser inglesa y llegar a una semifinal es un logro increíble y estoy súper orgullosa de mi país. Pero mi pareja juega para Argentina y, como ocurre en cualquier relación, apoyás lo que hace la persona que amás", afirmó.

La futbolista también contó que el vínculo con Senesi la llevó a acercarse mucho más a la cultura argentina. Incluso reveló que disfrutar la experiencia del Mundial alentando a la Albiceleste fue algo inolvidable. "Poder venir a la Copa del Mundo y apoyar a Argentina ha sido increíble. Me encantó abrazar la cultura argentina y compartir en mis redes sociales fotos con la camiseta", señaló. La pareja se conoció durante una producción fotográfica del Bournemouth, club donde ambos coincidieron en Inglaterra.

Pensando en la semifinal, Bowers adelantó que estará presente en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, aunque buscará vivir el encuentro con respeto por ambos seleccionados. "Voy a ir al partido para disfrutarlo, voy a apoyar a mi pareja y espero que Inglaterra haga un gran partido", comentó. Además, sorprendió con una confesión: "Si me conocés, sabrás que en realidad no miro mucho fútbol. Juego al fútbol y lo amo, pero no suelo verlo".

La Selección argentina enfrentará este miércoles desde las 16 a Inglaterra con el objetivo de conseguir un lugar en la gran final del Mundial 2026. Mientras Lionel Scaloni prepara a su equipo para otro duelo histórico, Kelci-Rose Bowers será una de las protagonistas fuera de la cancha, viviendo una jornada tan especial como inolvidable entre el amor por su pareja y el orgullo por su país.