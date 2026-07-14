Quejas y risas: le pusieron una careta de Messi al monumento a Mitre y se desató la polémica

El monumento a Mitre en Lobería fue intervenido con una máscara de Messi.

En la ciudad de Lobería, el emblemático monumento a Bartolomé Mitre fue intervenido de manera festiva tras la alegría por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026.

Sobre la escultura central ubicada en el corazón de la ciudad, los vecinos colocaron una careta con la imagen de Lionel Messi, capitán y figura del equipo nacional, en un gesto que reflejó el entusiasmo de la comunidad por el logro deportivo.

La tradicional reunión de hinchas en este punto de encuentro fue registrada y difundida por Radio Ciudad Lobería, medio local que destacó cómo el monumento se convierte habitualmente en el escenario para celebrar los éxitos deportivos más importantes del país, especialmente los relacionados con la Selección Argentina.

Desde el medio informaron que esta intervención no provocó daños visibles en la estructura, y que rápidamente se transformó en una de las imágenes más comentadas en la ciudad luego del triunfo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

La situación generó la alegría y risa de muchos de los presentes pero también el enojo de otros vecinos que cuestionaron la actitud y la tildaron como "antipatria": "No respetan nada", polemizaron en redes sociales, con respecto al monumento que hoy está en el centro de la discusión debido a las modificaciones que se realizan por la instalación de la bicisenda.