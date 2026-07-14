Shakira lo hizo de nuevo: “Dai Dai” lidera los charts globales

Shakira sumó un nuevo logro en su larga carrera musical: su canción mundialista "Dai Dai" alcanzó el puesto número 1 a nivel global en la lista de Billboard 200, coronándose como la canción más reproducida en todas las plataformas digitales.

A través de sus redes sociales, la colombiana grabó el momento en el que se enteró del nuevo récord y celebró con su equipo el logro. En el clip, Shakira comunica que su canción Dai Dai, en colaboración con Burna Boy, conquistó los charts estadounidenses.

Nuevamente, la cantante agradeció a sus seguidores por reproducir la canción y por el éxito que la misma trajo. Esta nueva coronación llega en un gran momento para la barranquillera, que actualmente se encuentra de gira por Estados Unidos con su "Las mujeres ya no lloran World Tour", además de ser una figura destacada de este Mundial 2026.

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, la FIFA preparará un show de medio tiempo en el partido final que se disputará el próximo 19 de julio en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey. Para encabezar el espectáculo, el cantante Chris Martin en asociación con Global Citizen, reunió a artistas globales que representarán la unidad y el pluralismo cultural.

Entre los nombres que estarán frente del show, están la barranquillera Shakira, el canadiense Justin Bieber, la reina del Pop, Madonna, la exitosa banda de K-pop surcoreana BTS, Gustavo Dudamel y el coro PS22, con un featuring de la banda Coldplay para el show de la final del Mundial 2026.