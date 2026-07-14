Los docentes bonaerenses definieron un plan de lucha que incluirá paro nacional y marcha federal: cuándo son

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) aprobó los acuerdos paritarios relacionados con salarios y condiciones laborales y, en el mismo marco, resolvió avanzar con un amplio plan de acción gremial que incluirá medidas de fuerza, movilizaciones y protestas coordinadas en todo el país.

La conducción del sindicato confirmó la realización de una Jornada Nacional de Lucha de 48 horas, cuyo eje central será un paro nacional convocado para el lunes 3 de agosto. La medida estará acompañada por una Marcha Federal Educativa, con el objetivo de visibilizar los reclamos del sector y exigir respuestas a las demandas planteadas por los trabajadores de la educación.

Además, el plan contempla la realización de acciones simultáneas en todas las provincias, buscando articular la participación de las distintas organizaciones sindicales docentes y fortalecer la unidad de los reclamos a nivel nacional. En ese sentido, Suteba también impulsará la convocatoria a un paro general en conjunto con todas las centrales sindicales para el lunes 3 de agosto, con la intención de ampliar el alcance de las medidas de protesta.

Entre los principales ejes de la resolución también figura el rechazo a la denominada Ley de Libertad Educativa y a las reformas previsional y laboral impulsadas por el Gobierno nacional. Desde el gremio sostienen que estas iniciativas representan un retroceso en materia de derechos laborales y educativos, por lo que anunciaron que llevarán adelante distintas acciones para expresar su oposición.

Con estas definiciones, Suteba ratificó su postura de continuar el plan de lucha en defensa del salario, las condiciones de trabajo, el sistema previsional y la educación pública, convocando a la comunidad educativa y a las organizaciones sindicales a participar de las actividades previstas durante las próximas semanas.