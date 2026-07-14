Se termina la novela: Napoli hizo una oferta millonaria y Boca ya tomó una decisión

El club italiano presentó una propuesta formal por Exequiel Zeballos, que está a seis meses de quedar libre y cada vez más cerca de dejar el Xeneize.

El futuro de Exequiel Zeballos parece estar cada vez más lejos de Boca. Sin lugar en la consideración de Rodolfo Arruabarrena y con apenas seis meses de contrato por delante, el extremo recibió el fuerte interés de Napoli, que decidió avanzar con una oferta formal para quedarse con su ficha en este mercado de pases.

Luego de alcanzar un acuerdo con el futbolista, la dirigencia del conjunto italiano se comunicó con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol para presentar una propuesta de 8.000.000 de euros por el 100% del pase, según informó Bolavip. La cifra representa un ingreso importante para el Xeneize, que corría el riesgo de perder al jugador sin recibir dinero una vez finalizado su vínculo.

La intención de ambas partes es resolver la transferencia antes del cierre de la semana. Incluso, el representante de Zeballos ya trabaja en la organización del viaje del delantero hacia Italia para realizar la revisión médica y completar los últimos pasos antes de la firma del contrato con Napoli.

En Boca aspiraban a obtener cerca de 10 millones de dólares por la venta del santiagueño, pero las dificultades para renovar su contrato modificaron el escenario. Aun así, el Changuito decidió no marcharse con el pase en su poder. Como gesto hacia el club que lo formó, eligió facilitar una transferencia que le permita al Xeneize recibir una importante suma de dinero antes del vencimiento de su vínculo.

La decisión del atacante también estuvo marcada por el fuerte vínculo emocional que mantiene con la institución. Zeballos se formó en las divisiones inferiores, vivió en la pensión del club, debutó en la Primera de Boca y nunca ocultó su fanatismo por los colores azul y oro. Además, conserva una buena relación con Juan Román Riquelme, otro factor que pesó para evitar una salida como jugador libre.

Desde su debut durante la pandemia, Exequiel Zeballos disputó 140 partidos oficiales con la camiseta de Boca, convirtió 16 goles, entregó 16 asistencias y conquistó cinco títulos: la Copa de la Liga 2020, la Copa Argentina 2020, la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023. Ahora, todo indica que su ciclo en el club está cerca del final y que Napoli será su nuevo destino para dar el salto al fútbol europeo.