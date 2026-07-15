Lo aprehendieron dos veces en 2023 y otra más en 2025: ahora volvió a quedar detenido

Un joven de 26 años con antecedentes por distintos delitos contra la propiedad fue nuevamente aprehendido en la localidad de General Madariaga acusado de sustraer diversos elementos de un comercio ubicado sobre la calle Sarmiento. La intervención fue llevada adelante por personal de la policía comunal con el apoyo del Centro de Operaciones Municipal (COM), que permitió localizar y perseguir al sospechoso hasta concretar su detención.

El hecho se inició a partir de un llamado recibido en el centro de operaciones municipal, donde se alertó que un individuo estaba robando en el comercio La Cumbre, ubicado en Sarmiento al 1076. Al arribar al lugar, los efectivos identificaron al presunto autor, quien escapó a pie al advertir la presencia policial.

La fuga se extendió por distintos terrenos y viviendas de la zona, lo que motivó el despliegue de un operativo cerrojo. Finalmente, el sospechoso fue interceptado y reducido en un terreno situado en la intersección de las calles Uruguay y Moreno.

Durante el procedimiento, los policías recuperaron los elementos que habían sido sustraídos del comercio. Los objetos fueron posteriormente restituidos a la propietaria del local, mientras que el acusado quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la información oficial, el joven registra un extenso historial de hechos vinculados a delitos contra la propiedad. En 2023 había sido aprehendido en dos oportunidades: una por el robo de cables y otra por un robo cometido en una obra en construcción. Más tarde, en 2025, volvió a ser detenido tras ser acusado de sustraer elementos de una vivienda del barrio Belgrano.

Con este nuevo episodio, el sospechoso acumula al menos cuatro aprehensiones por presuntos delitos contra la propiedad en los últimos años, una situación que vuelve a poner de relieve la reiteración de este tipo de hechos y el regreso del acusado a las calles tras anteriores intervenciones judiciales.