Interceptan en ruta 56 una camioneta robada en Mar del Plata y aprehenden a su conductor

Un operativo de control policial realizado sobre la ruta provincial 56 terminó con la aprehensión de un hombre de 42 años que circulaba en una camioneta cuya identificación presentaba irregularidades y estaba relacionada con una causa por robo.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del destacamento vial de la policía bonaerense en Pinamar junto con personal de las fuerzas motorizadas del departamento La Costa a la altura del kilómetro 61,5 de la mencionada ruta.

Durante la inspección de una camioneta marca Renault modelo Oroch, los uniformados advirtieron que la numeración del chasis no coincidía con la consignada en la cédula de identificación del vehículo.

A partir de esa verificación, establecieron que el chasis colocado registraba un pedido de secuestro activo desde el 11 de abril de 2026, en el marco de una investigación por robo que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº 13 de Mar del Plata.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del conductor y a la incautación de la camioneta para su incorporación a la causa judicial.

La investigación fue caratulada como encubrimiento e infracción al artículo 289 del código penal, mientras la Justicia continúa con las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho y el origen de las irregularidades detectadas en la identificación del vehículo.