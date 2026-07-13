Un brote de triquinosis afectó a más de 100 personas y denunciaron penalmente a una carnicería

Esta semana se confirmó un brote de triquinosis que ya afecta a más de 100 personas, entre casos confirmados y sospechosos, y que tiene como posible origen una carnicería de la localidad de Madariaga. La Municipalidad presentó una denuncia penal ante la Fiscalía N° 8 contra el propietario del comercio, por violar las normas sanitarias para la producción y venta de alimentos de origen animal, según el artículo 206 del Código Penal.

El secretario de Salud municipal, Amadeo Echeverría, informó que 66 personas dieron positivo para triquinosis, mientras que al menos otras 35 presentan síntomas compatibles y reciben tratamiento preventivo. La carnicería involucrada fue clausurada desde la semana pasada, y aunque el propietario solicitó reabrirla, el Juzgado de Faltas rechazó el pedido de forma preventiva.

Durante una inspección en el local, se secuestraron 85 kilos de vísceras de cerdo que fueron enviadas al laboratorio provincial de Azul. De forma preliminar, se confirmó la presencia del parásito Trichinella en algunas muestras. Echeverría calificó al dueño de la carnicería como “un irresponsable que no analizó la carne como correspondía y provocó esta situación”.

El funcionario advirtió que aunque la enfermedad suele tener baja mortalidad, puede presentar complicaciones graves en personas con comorbilidades o mayores de edad. Explicó que “una vez que el parásito pasa al torrente sanguíneo, puede dejar secuelas permanentes como dolores musculares, fatiga y cansancio”.

Ante el brote, la Municipalidad recomendó evitar el consumo de embutidos o chacinados sin rotulación, independientemente del comercio donde se hayan comprado. Recordaron que los productos cárnicos deben tener su correspondiente etiqueta e identificación para asegurar su trazabilidad y cumplimiento de controles sanitarios.